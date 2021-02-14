شكرا لقرائتكم خبر عن نعيش حياة مسعورة بسبب السوشيال ميديا.. البابا تواضروس: السماء مفيهاش نت ولا قنوات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المجتمع يعيش حياة مسعورة وشكل جديد من أشكال الحروب الروحية، بسبب الضوضاء وحالة الصخب الناتجة عن وسائل السوشيال الميديا التي باتت تؤثر في حياتنا بشكل كبير جدا.

جاء تحذير البابا من الميديا على خلفية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى القوى في المنشية الأحد، مؤكداً أن العالم فيها صخب والميديا مليانة كلام صبح وليل وهنا وهناك، وأصبح الإنسان يعيش في أمواج وكلام كتير موجود في الميديا ويسمع من ده وده وده يقول كلام والقناة والصفحة والموقع ده يقول كلام، والإنسان بقي عايش في توهان وكل هذا يعد طعام بائد، مخاطباً الاقباط: ان اردت الحياة أبحث عن الطعام الباقى، مستطرداً: فين الإنجيل في يومك وحياتك، وعمرك يضيع وسط هذا الكم الهائل من الأخبار ودى هتعملنا ايه في السماء، السما لا فيها نت ولا قنوات ولا مواقع ولا الكلام ده خالص، طيب اشتغل بيه ليه واعمل للطعام البائد.

وأضاف البابا: الكنيسة تقدم 3 انواع من الخبز المشبع، وطوبى للجياع والعطاش إلى البر والكلمة المقدسة، مشيرا إلى أن الانسان يعيش في ضوضاء تريد ان تحتل قلبه وعقله وفكره وبالتالى كلمة الله وصوته لا يجد مكان عنده، محذرا: انتبهوا إلى هذا الشكل الجديد من الحروب الروحية التي تسبى وتضيع الإنسان والشعوب.

وتحدث البابا عن الطعام في حياة الأقباط قائلاً: أن هناك نوعان من الطعام هما الطعام البائد والطعام الباقي، فالطعام البائد كل أهدافه ورغباته ارضية وتطلعات للارض فقط وهنا الخطورة ان كل ما يبحث عنه الإنسان ويشتهيه ينتهى بحياته في تراب الارض، من أجل ذلك من اللطيف في الكنيسة أنه فيها كم كبير من الاصوام حيث نصوم اكثر من نص السنة وكل اسبوعين نصوم يومين، وأقول لمن يتساءل عن هذا أن فوائد الأصوام الكثيرة أنها تنبئ الإنسان أن حياته ليست من الطعام ولكن اساساً من يد الله، وتوجيه رسالة إلى الله بأن حياتنا ليست من الطعام والشراب وإنما منك أنت.

كما تحدث البابا عن آحاد شهر أمشير، مشيرًا إلى أن الكنيسة تقدم المسيح لأبنائها خلال هذا الشهر بصفته خبز الحياة الذي يشبع الإنسان لذلك يتحدث الأحد الأول عن الطعام الباقي للحياة الأبدية، مشيرا إلى أن كلمة الله المقدسة في الكتاب المقدس فكلمته روح وحياة.

وفي ختام العظة تكلم البابا عن الكنيسة المدشنة اليوم وتاريخها المجيد وأوضح كيف أن المحبة ساهمت في أن تصبح هذه الكنيسة تابعة لكنيستنا القبطية بعد أن كانت تتبع الكنيسة المارونية.

وقدم الشكر للأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية على جهوده المبذولة في تعمير الكنيسة وفي القطاع عمومًا وأنهى العظة بالتنويه عن تذكار عيد دخول المسيح الهيكل وتذكار شهداء ليبيا والذي يُحتفل به غدًا الاثنين.

وقدم البابا البخور في قداس الموعوظين عقب تدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي انبا موسى في المنشية بالإسكندرية، كما دشن أيقونة العماد أعلى جرن المعمودية في كنيسة السيدة العذراء.

وترأس البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية بالإسكندرية وذلك عقب تدشينها بيده.

البابا تواضروس: نعيش حياة مسعورة و حروب روحية بسبب "صخب السوشيال ميديا" .. والسماء مفيهاش نت ولا قنوات (صور)

البابا تواضروس: نعيش حياة مسعورة و حروب روحية بسبب "صخب السوشيال ميديا" .. والسماء مفيهاش نت ولا قنوات (صور)

البابا تواضروس: نعيش حياة مسعورة و حروب روحية بسبب "صخب السوشيال ميديا" .. والسماء مفيهاش نت ولا قنوات (صور)

البابا تواضروس: نعيش حياة مسعورة و حروب روحية بسبب "صخب السوشيال ميديا" .. والسماء مفيهاش نت ولا قنوات (صور)

البابا تواضروس: نعيش حياة مسعورة و حروب روحية بسبب "صخب السوشيال ميديا" .. والسماء مفيهاش نت ولا قنوات (صور)

البابا تواضروس: نعيش حياة مسعورة و حروب روحية بسبب "صخب السوشيال ميديا" .. والسماء مفيهاش نت ولا قنوات (صور)