شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات هامة بشأن امتحان الطلاب بالترم الأول والدراسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة تتعلق بـ"امتحانات الفصل الدراسى الأول" وعودة الدراسة بالترم الثانى، نقدم فى التقرير التالى أبرز 7 قرارات.
ـ مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع تنتهى 26 فبراير الجارى.
ـ لن تعقد امتحانات قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسى.
ـ أول امتحان سوف يعقد للطلاب 28 فبراير الجارى وتستمر الامتحانات لمارس المقبل.
ـ ترك مدة زمنية قرابة الأسبوعين حتى يتمكن الطلاب من المراجعة قبل أداء الامتحانات.
ـ سيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الأيام المقبلة عقب إعلان وزير التربية والتعليم اليوم طريقة أداء الامتحانات وموقف الترم الثانى.
ـ ستعقد الامتحانات لطلاب الثانوية العامة فئات الدمج والمكفوفين ورقيا.
ـ عقد امتحانات طلاب الأول والثانى الثانوى إلكترونيا ومن لم يتسلم التابلت ورقيا.
ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.
ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.