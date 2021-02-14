شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات هامة بشأن امتحان الطلاب بالترم الأول والدراسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة تتعلق بـ"امتحانات الفصل الدراسى الأول" وعودة الدراسة بالترم الثانى، نقدم فى التقرير التالى أبرز 7 قرارات.

ـ مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع تنتهى 26 فبراير الجارى.

ـ لن تعقد امتحانات قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسى.

ـ أول امتحان سوف يعقد للطلاب 28 فبراير الجارى وتستمر الامتحانات لمارس المقبل.

ـ ترك مدة زمنية قرابة الأسبوعين حتى يتمكن الطلاب من المراجعة قبل أداء الامتحانات.

ـ سيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الأيام المقبلة عقب إعلان وزير التربية والتعليم اليوم طريقة أداء الامتحانات وموقف الترم الثانى.

ـ ستعقد الامتحانات لطلاب الثانوية العامة فئات الدمج والمكفوفين ورقيا.

ـ عقد امتحانات طلاب الأول والثانى الثانوى إلكترونيا ومن لم يتسلم التابلت ورقيا.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى ‏لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من ‏الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية ‏والتعليم والتعليم العالي.‏

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد ‏الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك ‏آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.‏