شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، إن التجربة العملية اثبتت الحاجة إلى وجود مجلس للشيوخ ليقوم معنا بدور فى أداء الدورالبتشريعى، والأثر والدراسات، مشيراً إلى حرصهم على التجاوب مع الاقتراحات المقدمة على اللائحة بما لا يخالف الدستور والقانون، وأعلن موافقته على مشروع القانون.

وقال النائب عاطف مغاورى، :"التجربة اثبتت الحاجة إلى غرفة ثانية خاصة فى العبء التشريعي ووصدور اللائحة الداخلية للشيوخ ضرورة حتمية لاستكمال المؤسسات الدستورية حتى يلحق بنا مجلس الشيوخ فى العمل البرلمانى واستكمال المسيرة".

وأعلن النائب سليمان وهدان تأييده لمسيرة الإصلاح السياسى، معربا عن ترحيبه بعودة الغرفة الثانية للبرلمان.