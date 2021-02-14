انتفاع 15 عاما.. مدبولي يتابع إجراءات طرح الوحدات الصناعية كاملة المرافق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح الهيئة المرحلة الثانية للوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتي بنها وميت غمر.

وأشاد رئيس الوزراء بالجُهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لطرح الفرص الاستثمارية للراغبين في الإستفادة منها، وذلك على النحو الذي يُحقق الاستفادة من تلك الفرص، ويدفع نحو تنفيذ مشروعات صناعية متنوعة توفر فرص العمل، وتلبي متطلبات التنمية في محافظات مصر المختلفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه فيما يخص المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ستتضمن صناعات زراعية وغذائية وصناعات مكملة لها، بمساحات متاحة ما بين 240 و360 مترا مربعا، والمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، ستتضمن صناعات معدنية وهندسية وأخرى متنوعة، بمساحات متاحة تبدأ من 144 مترا مربعا، وحتى 576 مترا مربعا.

وحول إجراءات وشروط التقدم لاستثمار الفرص المتاحة في تلك المناطق، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن كراسات الشروط والمواصفات وطلبات حجز الوحدات، ستكون متاحة بكل من مقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر بالقاهرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، فضلاً عن الموقع الإلكتروني أضغط هنا.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه سيكون بإمكان الراغبين التقدم لحجز أكثر من وحدة صناعية، حسب المساحات المعلنة، ليتم المفاضلة طبقاً للنقاط التنافسية الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات، لافتأً إلى أن التعاقد في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، أو المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، سيتم بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، أن الإعلان سيكون سارياً لمدة شهر اعتباراً من اليوم 14/ 2/ 2021، حتى 15/ 3/ 2021، واستكمالاً لإجراءات طرح المرحلة الأولى، داعياً مقدمي طلبات الحجز بالمرحلة الأولى مراعاة عدة ضوابط، بالنسبة للمشروعات السابق صدور قرار تخصيص وحدات لها داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولى، فإنه يتعين على أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المُعدة لهذا الغرض، وذلك للحصول على التيسيرات المقررة لعملية طرح المرحلة الثانية، على أن يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه فيما يتعلق بالمشروعات التي سبق وأن تقدمت بطلبات لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولى، والتي لم يتم البت فيها أو يصدر لها قرار تخصيص، فسيتعين أيضاً على أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعدة لهذا الغرض عن ذات الوحدات السابق تقدمهم للحجز بها بالمرحلة الأولى، وذلك للحصول على التيسيرات المقررة لعملية طرح المرحلة الثانية، على أن يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان، ويجوز لتلك المشروعات التقدم بطلبات لحجز وحدات أخرى، بالإضافة إلى الوحدات السابق التقدم بطلبات للحجز بها بالمرحلة الأولى، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والإجراءات المقررة لطرح المرحلة الثانية.