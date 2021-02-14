لتجديد بطاقة الرقم القومي.. الداخلية توفد مأمورية لإحدى المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية مأمورية من قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛ لاستخراج بطاقة الرقم القومي لسيدة (محجوزة بإحدى المستشفيات)، بمقر المستشفى المحتجزة بها، بشأن مساعدتها في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها مراعاةً لحالتها الصحية.

وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي وتسليمها لها بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.