شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن بدء معارض «أهلا رمضان» أول أبريل بتخفيضات تصل إلى 30% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، إن العام الحالي سيشهد انتشارا كثيفا لمعارض«أهلا رمضان» بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% .

وأضاف الوزير- خلال اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية- أنه من المخطط بدء تلك المعارض في مطلع شهر أبريل على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، سوف تراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل الاحتياجات لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.

وأوضح أن منافذ جمعيتي، التي يصل عددها إلى 6000 منفذ، سوف تشارك في معارض أهلا رمضان هذا العام، لافتا إلى أن المعارض سوف تشمل كل أنواع السلع والسلع الأساسية كالأرز، الزيت والسكر، المكرونة، الياميش، وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

وأكد على وجود تنسيق كبير مع المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وطالب المصيلحي، الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية، وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية ستشارك هذا العام، في معارض «أهلا رمضان» كالعام السابق، بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك، وشدد على ضرورة التزام كافة المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.