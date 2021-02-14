شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة رفح يقدم الخدمات المتنوعة للمنقولين في حي السبيل بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم مجلس مدينة رفح، بشمال سيناء، بتقديم الخدمات المتنوعة للمنقولين من رفح والشيخ زويد، والمقيمين في حي السبيل بالعريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس المدينة، على تذليل وحل المشكلات التي تواجه المواطنين عقب استلام وحداتهم السكنية، وذلك بعد فوزهم بقرعة الإسكان الاجتماعي العلنية التي اجريت في ديوان عام المحافظة.

أضاف رئيس المدينة، أنه تم تسليم المواطنين الفائزين الوحدات السكنية على عدة دفعات على مدار شهرين، حيث تم تسليم عدد 946 وحدة سكنية، من بينها 657 للمنقولين من رفح، و289 للمنقولين من الشيخ زويد.

من جانبها أكدت مني برهومة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس مدينة رفح، أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح، بعمارات السبيل بالعريش، بنظام الاستضافة، مقابل سداد مبلغ 100 جنيها شهريا، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي، لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.