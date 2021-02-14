شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 7 كيلو أغذية منتهية الصلاحية.. وضبط 7 مخالفات تموينية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والطب البيطري ومكتب السلامة الصحية وإدارة تموين إسنا وإدارة شؤون البيئة وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية.

وأسفرت الحملة التي استهدفت قريتي الدير والشغب وشارع المواقف عن تحرير ٦ محاضر مخالفة ارتداء كمامة و٦ محاضر ذبح خارج السلحانة وضبط ٧ مخالفات تموينية وضبط ٩٤٢ علبة سجاير وتم إعدام ٧ كيلو أغذية منتهية الصلاحية وتحرير ٥ محاضر إشغال طريق.

شارك بالحملة المهندسة صباح منصور، نائب رئيس المركز، والنقيب جمال ممدوح، رئيس وحدة المسطحات، والدكتور أسامة عبدالخالق، مدير الطب البيطري، والمهندس هشام محمد، مدير السلامة الصحية ومحمد هواري، مسؤول إدارة التموين، والأمين كامل القاضي، وحدة مسطحات إسنا.

وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المخالفين ومتابعة أعمال المخابز ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.