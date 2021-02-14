شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري علاقات أسرية» تكشف 5 طرق للتعبير عن الحب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الأسرية، إن المشاكل والضغوط زادت بين الأسر، لذلك المناسبات مثل «عيد الحب» فرصة جيدة للتعبير عن المشاعر والحب تجاه الغير.

وأضافت «زيان»، خلال لقاء بالإعلامي محمد جاد ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هناك 5 طرق للتعبير عن الحب، أولها «الكلمة الحلوة»، والتي تعبر فيها عن حبك للآخر ودعمك وتشجيعك له، مشيرة إلى أن التلامس الجسدي أيضًا ضمن طرق التعبير عن الحب.

واستكملت استشاري العلاقات الأسرية، أن تقديم الخدمات وتوفير الراحة لبعضنا البعض أيضًا من طرق التعبير عن الحب، وقضاء وقت سعيد بدون مشاكل مع الزوج لزوجته، يتذكرون من خلاله ذكرياتهما، وتجنب الحديث عن المشاكل، كما أن الهدايا ضمن طرق التعبير عن الحب، مضيفة «ضغوط الحياة بتاخدنا سواء راجل أو ست ولكن لازم نعبر عن بعض لحبنا».