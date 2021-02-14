أمين عام مساعد جامعة الدول العربية يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، وحرمه، متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، اليوم الأحد، وكان في استقباله صفاء فاروق، مدير عام المتحف، وريهام الصواف، وإنچي حمدي، وكلاء المتحف.

واستمع أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، خلال زيارته إلى شرح واف خلال جولتهم الإرشادية داخل المتحف، حيث تعرفوا من خلال الجولة على مقتنيات المتحف وعمارته الفريدة، والمقتنيات الخاصة بالأميرات وأسرة محمد على.

وأبدى السفير وحرمه إعجابهما الشديد بالمتحف، ومقتنياته الثمينة وعمارته الفريدة في نهاية الزيارة، وحرصا على التقاط بعض الصور التذكارية في نهاية الجولة.

وجرت الزيارة وسط التزام كامل، وتطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى هذا فيما استقبل المتحف، أيضاً، وفدا من طلائع فرع العجمى التابع لمديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، ضم 25 طليعة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن زيارة متحف المجوهرات الملكية، تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بمعرفة المعالم السياحية، والتعرف على معالم الإسكندرية الأثرية والتاريخية.

وأشارت إلى أن وفد الطلائع تابع لفرع شباب العجمي، ضمن خطة النشاط العام للفرع (طلائع)، بعدد مستفيدين ٢٥ طليعا وطليعة.

يشار إلى أن متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفودا مصرية وأجنبية يوميا للتعرف على المعالم التاريخية والأثرية لمصر، والاطلاع على مقتنيات الأسرة العلوية المالكة.

أمين عام مساعد جامعة الدول العربية يزور متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. ويشيد بمقتنيات الأسرة العلوية (صور)

أمين عام مساعد جامعة الدول العربية يزور متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. ويشيد بمقتنيات الأسرة العلوية (صور)

أمين عام مساعد جامعة الدول العربية يزور متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. ويشيد بمقتنيات الأسرة العلوية (صور)

أمين عام مساعد جامعة الدول العربية يزور متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. ويشيد بمقتنيات الأسرة العلوية (صور)

أمين عام مساعد جامعة الدول العربية يزور متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. ويشيد بمقتنيات الأسرة العلوية (صور)

أمين عام مساعد جامعة الدول العربية يزور متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية .. ويشيد بمقتنيات الأسرة العلوية (صور)