شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الظروف الجوية المحتملة.. شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة، ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات في مجالس المدن، ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، في متابعة الظروف الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، والمديريات، والإدارات المركزية المعنية.