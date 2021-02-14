شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 15 شيشة ورفع الإشغالات والأكشاك المخالفة من شوارع الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات اليومية على المقاهي، والكافتريات، وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء، والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية، وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن رفع كافة الإشغالات، والأكشاك المخالفة، على حرم الطرق والشوارع الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان، أسفرت جهود الحملة عن مصادرة ١٥ شيشة، من كافتريا مخالفة بمنطقه الغشام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الحملة برفع الإشغالات والأكشاك المخالفة، بنطاق رئاسة المركز والأحياء، حيث بدأت الحملة أعمالها بمنطقة المحطة مرورا بشارع البوسطة، وشارع الجلاء، وكوبري أبوعميرة، ومنطقة الزراعة، ودوران الشوبك، وشارع عمر شاهين، وموقف المنصورة، وتطبيق القانون على المخالفين وفرض سياده القانون على الجميع.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية، في شن حملاتها المفاجئة، لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.