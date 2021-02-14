تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية والحصيلة ترتفع لـ87 (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجان المتابعة والرقابة في إدارة المنتزة التعليمية، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة شريف فتحى، مدير عام الإدارة، 6 مراكز للدروس الخصوصية في نطاق الإدارة، وتم تشميعها بالشمع الأحمر بالتعاون مع حملة أمنية من حى المنتزة.

وقال مصدر مسؤول في ادارة المنتزة التعليمية، لـ«المصرى اليوم»، إنه بغلق السناتر الـ6 يصل عدد المراكز التعليمية للدروس الخصوصية، التي جرى غلقها في نطاق الإدارة منذ أكتوبر الماضى، وحتى الأن 87 سنتر تعليمي، يتسترون تحت مسميات خيرية، وجمعيات تقدم خدمة لفئات معينة من المجتمع، للتستر على نشاطها المخالف.

وأوضح المصدر، أن الإدارة أعادت غلق وتشميع 16 سنتر، مخالف بعد فض الاختام والشمع من قبل المعلمين، الذي جرى إحالتهم للشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيالهم، تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في هذا الصدد، ومعاقبتهم بتوقيع غرامة مالية قدرها 4000 جنيه على كل منهم.

وفى إدارة شرق التعليمية، برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة مدير عام الإدارة، وتنفيذا للقرار رقم (٧٠٨) لسنة ٢٠٢٠ الوارد من محافظ الإسكندرية، تم تشكيل لجنة لغلق السناتر برئاسة المدير العام وقسم الاتصال السياسي وقسم الأمن والمعلومات والاتصالات والشؤون القانونية، وتم غلق وتشميع عدة مراكز للدروس الخصوصية، بنطاق إدارة شرق التعليمية والتي تتستر في عملها تحت مسميات أخرى لمراكز تقدم خدمات لفئات معينة أو جمعيات خيرية، بمنطقة جليم وجناكليس وشدس.

وقالت «أبوكيلة»، إن قرار الغلق يأتي في إطار مجابهة الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات من أجل الصالح العام.

تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية والحصيلة ترتفع لـ 87 ومعاقبة 14 معلم فضوا الأختام فى "منتزة الاسكندرية" (صور)

تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية والحصيلة ترتفع لـ 87 ومعاقبة 14 معلم فضوا الأختام فى "منتزة الاسكندرية" (صور)

تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية والحصيلة ترتفع لـ 87 ومعاقبة 14 معلم فضوا الأختام فى "منتزة الاسكندرية" (صور)

تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية والحصيلة ترتفع لـ 87 ومعاقبة 14 معلم فضوا الأختام فى "منتزة الاسكندرية" (صور)

تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية والحصيلة ترتفع لـ 87 ومعاقبة 14 معلم فضوا الأختام فى "منتزة الاسكندرية" (صور)

تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية والحصيلة ترتفع لـ 87 ومعاقبة 14 معلم فضوا الأختام فى "منتزة الاسكندرية" (صور)

تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية والحصيلة ترتفع لـ 87 ومعاقبة 14 معلم فضوا الأختام فى "منتزة الاسكندرية" (صور)