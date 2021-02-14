شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحذر من منتج توابل الدجاج المتواجد في الأسواق: يحتوى على مادة مسرطنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، بشأن حظر استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» في إنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات المختلفة لاحتوائها على مواد مسرطنة.

من جانبه، قال محمد فتحي سالم، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات، هذه المادة كانت تستخدم في العالم بأجمعه، إنه في سنة 1990 قامت اليابان بحظر منع دخول برومات البوتاسيوم في صناعة المخبوزات بشكل عام، وبعدها سنة 1993 قامت منظمة الصحة العالمية بمنع استخدام برومات البوتاسيوم في المخبوزات عالميا لأنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز الهضمي.

وقال في برنامج «مساء دى إم سى» المذاع على قناه «دى إم سى»، مع إيمان الحصري، مادة الفيجيتار الخاصة باللحوم والدجاج التي تستخدم في المنازل تحتوي على برومات البوتاسيوم، مؤكدا أن مادة برومات البوتاسيوم تعمل على جعل الخبز ذا ملمس ناعم.

وتابع فتحي سالم إن مادة برومات البوتاسيوم تعمل على زيادة سرعة تخمير عجين الخبز، مؤكدا أن مصر كانت تستخدمها حتى أمس وتم منع استخدامها.

وتضمن قرار «التموين» بأن يحظر على أصحاب المخابز السياحية والبلدية ومحال الحلوى استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات كما نصت المادة الثانية من القرار أن من يخالف القرار يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.