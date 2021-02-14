شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر رفح البري بشمال سيناء بعد إغلاقه للعطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد إغلاقه للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

أضاف المصدر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

وكانت السلطات المصرية فتحت، الثلاثاء الماضي، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين أمام تنقل المسافرين الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتخفيف عن كاهل المواطنين الفلسطينيين.