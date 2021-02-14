شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفاض الحرارة وأمطار من الثلاثاء».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا في درجات الحرارة، أعلى من المعدل الطبيعي بـ6 درجات، إلا أنها بدأت تنخفض بشكل كبير منذ أمس.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الطقس بدأ يكون شديد البرودة أثناء ساعات الليل وفي الصباح الباكر، إلا أنه ما زال مستقرًا ولم يشهد أي تقلبات، مضيفة: «فيه حاجة هتكون جديدة بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس، سنتعرض لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، وسيعمل على انخفاض الحرارة بشكل كبير، تصل لـ13 و14 درجة».

واستكملت حديثها أن ما تردد بشأن قدوم مصر على عاصفة ثلجية أو عاصفة التنين، عارِ تمامًا من الصحة، ومجرد شائعات، مشيرة إلى أننا سنتأثر بمنخفض جوي يعمل على انخفاض درجة الحرارة مع نشاط رياح ورمال وأتربة، ما يزيد الإحساس بالشعور بالبرودة، مع فرص سقوط أمطار بداية من يوم الثلاثاء وحتى الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري.

واختتمت تصريحاتها بأن هناك أيضًا فرصا لسقوط أمطار على القاهرة، إلا أن هذا الأمر لم يتضح بشكل كبير، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.