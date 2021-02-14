شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس بـ2 جنيه والطماطم بـ1.5.. أسعار الخضروات اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد 14-2-2021.
وجاءت أسعار الخضروات اليوم في مصر
الفاصوليا 4 جنيهات
الكوسة 4.5 جنيه
الباذنجان 3 جنيهات
الطماطم 1.5جنيه
البصل 5 جنيهات
البطاطس 2 جنيه
الباذنجان البلدي يتراوح ما بين ١.٥٠ و٣ جنيه.
البنجر إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات.
الملوخية 2 إلى 4 جنيهات.
كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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