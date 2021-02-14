شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس بـ2 جنيه والطماطم بـ1.5.. أسعار الخضروات اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد 14-2-2021. وجاءت أسعار الخضروات اليوم في مصر الفاصوليا 4 جنيهات الكوسة 4.5 جنيه الباذنجان 3 جنيهات الطماطم 1.5جنيه البصل 5 جنيهات البطاطس 2 جنيه الباذنجان البلدي يتراوح ما بين ١.٥٠ و٣ جنيه. البنجر إلى 4 جنيهات. الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات. الملوخية 2 إلى 4 جنيهات. كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات. الوضع في مصر

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تعافي 134,638

وفيات 9,935