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البطاطس بـ2 جنيه والطماطم بـ1.5.. أسعار الخضروات اليوم الأحد

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فاطمة محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد 14-2-2021.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في مصر

الفاصوليا 4 جنيهات

الكوسة 4.5 جنيه

الباذنجان 3 جنيهات

الطماطم 1.5جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 2 جنيه

الباذنجان البلدي يتراوح ما بين ١.٥٠ و٣ جنيه.

البنجر إلى 4 جنيهات.

الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات.

الملوخية 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    173,202

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    134,638

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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