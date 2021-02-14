شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مخرج فرقة العريش للفنون الشعبية عن عمر ناهز الـ73 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت المخرج عاطف عبدالحميد، 73 سنة، مخرج فرقة الفنون الشعبية بالعريش.

وأكد أشرف المشرحاني، مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء، أن عبدالحميد من مواليد محافظة سوهاج، وبدأ حياته الفنية كراقص فنون شعبية في سوهاج، ثم انتقل للعيش في مدينة العريش، وقام بإخراج وتصميم العديد من الرقصات الشعبية.

أضاف المشرحاني أن من بين الرقصات السيناوية التي صممها وأخرجها «المهباش- الدحية- الدبكة- الفرح- الحصيدة- السلام» وغيرها من الرقصات التي اشتهرت بها فرقة الفنون الشعبية بالعريش.

حصل الفقيد على العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات داخل مصر وخارجها وحصل على لقب «حارس التراث السيناوي».