شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستتعرض مصر لعاصفة ثلجية الأيام القادمة؟.. «الأرصاد» تكشف الأمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الفترة المقبلة.

وقالت في تصريحات لبرنامج صباح البلد، على شاشة صدى البلد، إن درجات الحرارة ارتفعت خلال الأسبوع الماضى ووصلت 28 درجة، وتابعت أن الشائعات التي انتشرت مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تعرض مصر لعاصفة ثلجية غير صحيحة، مؤكدة أن مصر سوف تتعرض فقط لمنخفض جوى بداية من بعد غد الثلاثاء حتى الخميس والقادم من جنوب أوروبا مصاحب لتيار هواء قطبى نفاث يعمل على انخفاض درجات الحرارة والتى من المقرر أن تصل إلى 13 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة انخفضت منذ أمس السبت وسجلت 21 درجة مئوية بانخفاض 5 درجات عن المعدلات الطبيعية وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.