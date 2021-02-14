شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم اليوم أئمة وواعظات القافلة الدعوية بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قافلة الأوقاف الدعوية التي سافرت السودان، وذلك للجهد الكبير والصورة المشرفة التي ظهر عليها أعضاء القافلة طوال فترة تواجدهم بالسودان الشقيق على مدار 12 يومًا، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وسيتم خلال الاحتفال تكريم أعضاء القافلة الدعوية والتى ضمت كلا من: الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبدالوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبدالغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاتة محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبدالدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبدالسلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبدالحافظ.

كما سيتم عقد اجتماع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الواحدة ظهرًا، بمقر الأكاديمية استعدادًا لمؤتمر حوار الأديان والثقافات الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13- 14) مارس المقبل.