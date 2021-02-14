شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم، الأحد، جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر، بإشراف اللجنة القضائية من مستشاري هيئة قضايا الدولة، وذلك وسط تواجد أمني بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، وتتم جولة الإعادة للانتخابات لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانتخابات الأحد الماضي.

كان محامو البحر الأحمر قد امتنعوا بشكل جماعي عن المشاركة في عملية التصويت في انتخابات النقابة الفرعية المنعقدة بمقر محكمة البحر الأحمر، لخلو ورقة التصويت من أحد المرشحين على مقعد الشباب.