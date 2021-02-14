شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس القداس وتدشين أيقونات كنيسة العذراء في الإسكندرية..لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة رعوية إلى محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، حيث دشن مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود بالمنشية، وترأس صلاة القداس .

وقد ألقى البابا تواضروس عظة روحية حول العمل بوصايا الله فى الإنجيل المقدس، والاستعداد للصوم الكبير الذى سوف تحتفل به الكنيسة قريبا، مطالبا الشعب القبطى بالعمل لمواجهة الحروب الروحية من الشيطان والتى تؤدى إلى فناء الإنسان .

ومن المقرر أن يقوم البابا غدا الإثنين بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك وسط الإسكندرية .

ولقد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليمات جديدة‏ بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية، ولأول مرة تصدر عقوبة تعليق الصلاة لمدة "15 يوما" فى حال مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا.

وقررت الكنيسة 9 تعليمات جديدة وهى:-

- تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد فى كل دكة ، ويمكن إقامة القداسات فى أى يوم من أيام الأسبوع.

- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائى - إعدادى... إلخ) بمعدل (فرد فى كل دكة) ، وتلقى عظة فى القداس ، لا تزيد مدتها عن ‏‎ 15دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد فى هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة .

- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التى سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها) وتعلق الصلاة بها لمدة ‎15‏ يومًا.

- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

- ‏بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد فى كل دكة.

- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التى تقام فى البيوت.

- استئناف الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكترونى.

- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى.

- ‏ بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحى بالإيبارشية .











































