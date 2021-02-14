شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تتلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف بكلية التمريض غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف للعام الجامعي الجديد وذلك اعتبارا من غدٍ 15 فبراير 2021 وذلك للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

من جانبه أعرب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن اهتمام الجامعة بطرح البرامج الجديدة والمتميزة التي تتواكب من احتياجات سوق العمل وتؤهل الخريجين ليكونوا على قدر عال من الثقافة والعلم والمعرفة المؤهلين لمواكبة التحديات الجديدة والمستمر، ويأتي ذلك في ظل وجود العديد من التخصصات العلمية النادرة بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض فى بيان صادر عن جامعة حلوان ، شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60 % وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.

ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهراً بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية فى وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.