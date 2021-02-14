شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي لنقل 3917 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 50 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3971 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (ندچمينا، كازابلانكا، لاجوس، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، ميلانو، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس ابابا)، بالإضافة إلي 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3971 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ،بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.