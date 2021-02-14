شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعلن وزير التعليم اليوم في المؤتمر الصحفى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى يعقد فى الخامسة مساء اليوم الأحد للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، موضحة أن الوزير سوف يحدد مواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى أن أول يوم فى الامتحانات من المقرر أن يبدأ 28 فبراير الجارى.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص: سوف يتطرق الوزير إلى موقف مناهج الفصل الدراسى الأول من الامتحانات وهل سيتم تقييم الطلاب فى جميع أجزاء المنهج أم موضوعات بعينها، إضافة إلى موعد بدء امتحان الفصل الدراسى الثانى وأيضا نهايته والخريطة الزمنية للعام الدراسى خاصة بعد مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع لتنتهى 26 فبراير بدل من 20 فبراير من ذات الشهر.

وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر أيضا سوف يوضح فيه تفاصيل استكمال مناهج الفصل الدراسى الثانى وكيفية حضور الطلاب فى المدارس، كما يتم توضيح موعد إعلان الجداول للامتحانات وآلية تقييم الطلاب والمدة التى تستغرقها الامتحانات خلال الفصل الدراسى الثانى، إضافة إلى مصير الطالب الذى يتغيب عن الامتحانات بسبب الإصابة بكورونا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصير الطالب الذى سيكون مصابا بكورونا أو مخالطا لشخص مصاب بوقت انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها 28 من فبراير الجارى، مؤكدة أن المصاب بكورونا لا ينزل للامتحان ولن يسمح له بالتواجد، مشددة على أن الإصابات التى حدثت فى إجازة نصف العام سببها تواجد الطلاب فى المقاهى والشوارع بدون تطبيق أى إجراءات احترازية والدروس الخصوصية.

