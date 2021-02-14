شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في درجات الحرارة وسقوط أمطار بدءا من الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتعرض مصر لعاصفة ثلجية أو عاصفة "تنين" خلال الأيام المقبلة.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، إن البلاد سوف تتعرض لحالة عدم استقرار بداية من الثلاثاء وحتى الخميس ، متمثلة فى منخفض جوى قادم من جنوب أوروبا مصاحب لتيار قطبي نفاث يتسبب فى انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ بمعدل 7 درجات، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 13 درجة.

وأوضحت "شاكر" أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها نشاط للرياح ما يزيد الإحساس بالشعور بالبرودة، فضلا عن رمال وأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، وأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مضيفة: "قد تتعرض القاهرة أيضا لسقوط أمطار".