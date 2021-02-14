شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن انطلاق معارض أهلا رمضان بداية أبريل بتخفيضات تصل لـ 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا العام سوف يشهد انتشار كثيف لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، مطالبا الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين لافتا إلى أنه من المخطط بدأ تلك المعارض فى مطلع شهر ابريل على أن يكون المعرض الرئيسى بالمركز الدولى للمؤتمرات لمدة 10 أيام.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع اعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية و غرفة الصناعات الغذائية، أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سوف تراعى نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة، مشيراً إلى أن منافذ جمعيتى التى يصل عددها الى 6000 منفذ سوف تشارك فى معارض اهلا رمضان هذا العام، مؤكداً أن المعارض سوف تشمل كل أنواع السلع والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

وأكد على وجود تنسيق كبير مع المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين لافتا إلى أن السلاسل التجارية سوف تشارك أيضاً هذا العام فى معارض أهلاً رمضان كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك.