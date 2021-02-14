توجيهات الرئيس السيسي ومد إجازة نصف العام أسبوعا أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها متابعة الرئيس السيسي مؤشرات الأداء لأجهزة الدولة خلال 7 شهور، وخبر مد اجازة نصف العام أسبوعا، بالإضافة إلى عدد آخر من الأخبار المحلية والدولية.

ففي صحيفة "الأهرام" قالت تحت عنوان: - الرئيس : تطبيق الأساليب التكنورلجية الحديثة في الزراعة والري

- تنظيم التداخل بين «الأوقاف» و«الإصلاح الزراعى».. وتطوير برامج تأهيل الأئمة

وجه الرئيس السيسى ، بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها علي مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة عددًا من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.

كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف، بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.

فيما قالت الأهرام تحت عنوان "اليونسكو تدعم تطوير القاهرة التاريخية"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تطوير المباني الأثرية والتراثية وإعادة تأهيلها لتتناسب مع مكانتها التاريخية، مشيرا إلى أن اليونسكو ستقدم دعما فنيا للمساهمة في تطوير المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية .

وقال رئيس الوزراء: سعدت بتواجدي اليوم مع وزير الإسكان ‏ومحافظ القاهرة وقيادات الوزارة والمحافظة؛ لتفقد الأعمال الجارية في مشروع تطوير المنطقة المحيطة ‏بسور مجرى العيون، ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية الإسلامية، حيث تستهدف الدولة من ‏هذه الأعمال إعادة رونق ووجه القاهرة الحضاري، حيث يقع المشروع على مساحة تقترب من 95 فدانا، ‏وهي المساحة التي كان يقام عليها منطقة المدابغ. ‏

وفي الشأن الدولي قالت "الأهرام" تحت عنوان "السودان يشبه تعديات إثيوبيا على أراضيه بالاستيطان الإسرائيلي"

شبه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين الكباشي تعديات الإثيوبيين على أراضي بلادهه في الفشقة بالاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.

وقال عضو مجلس السيادة إن ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود.

ومنذ نوفمبر الماضي يسود التوتر عل حدود البلدين بعد أن أعاد الجيش السوداني انتشار قواته في مناطق الفشقة ليستعيد نحو 90% من أراضي زراعية شاسعة كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات مسلحة.

وقطع الكباشي في مقابلة مع قناة العربية، بأن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.

وأكد أن السودان استعاد نسبة كبيرة من أراضية بلغت 90% من أراضيه وأشار إلى أنه تبقت فقط حوالي 3 نقاط قال إن السودان يأمل أن تحل بالتفاوض وأن لا يضطر لنزعها بالحرب في سبيل استعادته لأراضي.

وفي صحيفة الأخبار قالت الصحيفة تحت عنوان " 300 ألف جرعة من لقاحات كورونا تصل مصر الأسبوع الجاري"

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة عن تطعيم ما يقرب من 3 آلاف من الأطقم الطبية، وذلك منذ بدء التطعيم بلقاحات فيروس كورونا في 24 يناير الماضي، في مستشفيات العزل والتي يبلغ عددها 28 مستشفى بالإضافة إلى 82 مستشفى حميات وصدر تستقبل حالات اشتباه كورونا وبها أقسام للعزل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن سيتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية في الفترة القادمة في باقي المستشفيات التي تستقبل حالات اشتباه كورونا وعددها حوالي 320 مستشفى عام ومركزي، موضحا ان العدد الذي تلقى اللقاحات قليل وذلك لرفض البعض من الأطقم الطبية الحصول عليه بالإضافة إلى قلة الكميات التي وصلت مصر من اللقاحات للتنافس العالمي الشديد عليها حيث أنن 10 دول فقط تستحوذ على 90% من إنتاج اللقاحات.

وأشار إلى أن مصر وصلها إلى الآن 100 ألف جرعة من لقاحات كورونا مقسمة مابين 50 الف من لقاح سينوفارم الصيني و50 ألف من لقاح استرازينكا الإنجليزي.

وأعلن المصدر عن وصول 300 ألف جرعة من اللقاحات خلال الأسبوع الجاري مقسمة مابين 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني و100 ألف جرعة من لقاح استرازينكا الانجليزي وبعدها ترسل لهيئة الرقابة على المستحضرات الدوائية لاجراء 4 تحاليل عليها لتحديد مدى مامونيتها وتستغرق هذه العملية أسبوعين.

وأشار إلى أن قلة الكميات الواردة لمصر من لقاحات كورونا هو ما يؤجل اتاحة اللقاح للفئات الأولى بالرعاية من المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن وبعدها باقي الفئات المحددة، خاصة ان 10 دول تستحوذ على 90% من انتاج اللقاحات، وذلك سيزيد من انتشار الفيروس في الموجة الثالثة في مصر لقلة عدد من تلقوا اللقاحات.

وعن تطورات قطاع النقل قالت "الأخبار" تحت عنوان - بشائر القطار السريع بدأت في طريق حلوان السخنة

الوزير : تنفيذ الجسور الترابية والأعمال الصناعية للخط والأسوار

دخلت توجيهات القيادة السياسية لوزارة النقل بتنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 1795 كم حيز التنفيذ ، حيث تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة /الاسكندرية / العين السخنة في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار. كما ستبدأ شركة سيمنز الالمانية بالتزامن مع هذه الأعمال، فى أعمال الاشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد عدد ٣٥ قطار ركاب سريعة واقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وأكد الوزير خلال جولته على اهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع بالكامل خلال عامين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ،مشيراً إلى اهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر لافتاً الى أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة وأنه سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب .. مضيفا ان منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي انحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى ييستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات .

وقالت "الجمهورية" تحت عنوان "- السفير عمرو محسن لدى قبرص : موقف مصر ثابت تجاه حل المشكلة القبرصية"

أكد السفير المصري لدى قبرص عمرو محسن حمزة الموقف الثابت للقيادة المصرية تجاه حل المشكلة القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية (سي إن إيه)، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير المصري مع رئيس مجلس النواب القبرصي أذاموس أذامو.

وبدوره، أعرب أذامو عن شكر بلاده لمصر على دعمها المستمر لقبرص وموقفها المبدئي من حل قضيتها.. مشددا على أن مواقف تركيا التي تؤكد دوما رغبتها في استمرار تقسيم الجزيرة تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والإطار المتفق عليه بشأن حل المشكلة القبرصية وبالتالي لا يمكن قبولها.

وأشار الجانبان إلى العلاقات الممتازة التي تجمع بين القاهرة ونيقوسيا وتشمل العديد من القطاعات، وأعربا عن الرغبة المشتركة في تعزيزها والمضي بها قدما.

من جانبها قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "السياحة تحذر من الاعلانات الوهمية لتنظيم عمرة رمضان

أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة بعض الإعلانات التى انتشرت بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل.

وذكر المركز الإعلامى فى بيان له أمس أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق.

وأوضحت أنه لم يرد إلى الوزارة رسمياً من السلطات السعودية ما يفيد فتح باب العمرة من مصر، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالى حتى الآن، وفى حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنه على أنه سيتم اتخاذ بشكل رسمى من قبل الــوزارة، كافة الإجــراءات القانونية اللازمة حيال أى شركة سياحية يثبت تورطها فى الترويج لتلك الإعلانات.

أما في صحيفة "المصري اليوم" فقالت في شؤون التعليم تحت عنوان "مد اجازة نصف العام أسبوعا"

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الترتيبات النهائية وحسم الموقف النهائي لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء امتحانات الترم الأول بالمدارس والجامعات، وطرح السيناريوهات في هذا الشأن

فيما قالت "المصري اليوم" تحت عنوان "إجراءات مالية للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن"

"الرئيس يستعرض التنظيم بين أراضي الأوقاف الإصلاح"

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في الفترة من يوليو إلى يناير وتنظيم التداخل بين الأراضي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة «مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021».

ووجه الرئيس، في هذا الإطار بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا، على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي، من كافة الجوانب، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، عرض وزير المالية، الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية؛ موضحاً أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 18.1 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 12،4%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من 4,6% إلى 4,4%، مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.

كما أشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادي بمقدار حوالي 23% بقيمة 392 مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.

وفي الشأن الدولي وتحت عنوان "انتحاري في العراق يفجر نفسه و20 من زملائه" قالت "المصري اليوم" أعلنت قيادة عمليات سامراء بالعراق اليوم السبت مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن 21 داعشيا قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يعتزم تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور".

وأوضح أن الانتحاري وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير مما أدى الى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

أما في صحيفة "الشروق" فقالت تحت عنوان " التنمية المحلية: "مشروعك " نفذت 164 ألف مشروع بقروض 17,3 مليار جنيه

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن فرص العمل التي وفرها برنامج "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من مليون فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد شعراوى أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال "مشروعك" بلغت 35% من إجمالي المشروعات.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال "مشروعك" إلى أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به، حيث يمثل 64% من إجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% واخيراً النشاط الصناعي 10% .

فيما قالت "الشروق" تحت عنوان " إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبى بالغرف التجارية"

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبى بالغرف التجارية، واستحداث مكتب إرشاد ضريبى متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، بعد صدور قرار رقم (53) لسنة 2021، لافتًا إلى أن هذه المكاتب تختص بتلقى الإقرارات وخدمة وإرشاد المولين بكافة الأمور الضريبية وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكترونى، وتعليمات المصلحة المنظمة لذلك بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها، بحسب بيان للمصلحة اليوم السبت.

وتابع أن المصلحة تقدم الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020، بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات بكامل طاقتها اعتبارًا من 1 مارس القادم حتى السادسة مساء، موضحا أنه يمكن للممولين من خلال مكاتب الإرشاد المتميزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبية.

وقال إنه تيسيرًا على الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية، تم تجهيز منافذ الخزانة العامة بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلى، لتلقى الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتقديم خدمة الإرشاد للممولين بكافة الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبى، لافتا إلى فتح أبواب مراكز التدريب الضريبية (دخل – قيمة مضافة) لمساعدة الممولين لتقديم الإقرار الضريبى المميكن.

وفي قطاع الاتصالات والتحول الرقمي قالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان : - الاتصالات تبحث الموقف التنفيذي للتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لـ"السياحة والآثار"

بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر الماضى بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول (موبايل أبليكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الآثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.

وأشار العنانى إلى أن مشروع التحول الرقمى جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين وبوابات إلكترونية للسائح.