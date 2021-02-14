كيف أنقذت الحماية المدنية سكان عقار رجل أعمال من كارثة؟ (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حال سرعة وصول رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع حريق شقة بعقار ملك رجل أعمال مركز العياط، جنوب المحافظة، دون وقوع كارثة.

ونجح رجال الإطفاء في إخراج 3 أسطوانات بوتاجاز "منزلية" قبل امتداد ألسنة اللهب إليها، وإنقاذ حياة قاطني العقار والحفاظ على سلامتهم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية العطف التابعة لمركز العياط.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع بعقار على مساحة فدان ونصف الفدان، ملك رجل أعمال يدعى محمود حمزة رشاد، ما أسفر عن تفحم محتويات الصالة والمطبخ.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة تسرب غاز، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي الوحدات.

وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.