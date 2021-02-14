شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير طريق نبق بمدينة شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير طريق نبق بمدينة شرم الشيخ باستخدام أحدث الطرق التقنية الحديثة، خاصة أن الطريق كان يتعرض لتسريب مياه البحر، والتي كانت تترك آثار تدميرية به، لذا جرى معالجة التربة بالطريق قبل العمل في إعادة تأهيله، ورش الأرض بـ«MCO» قبل تركيب طبقة الأسفلت، حتى لا يتعرض الطريق للتدمير مرة أخرى.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريح له، أنه جرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، واستغرقت كل مرحلة عام بتكلفة إجمالية تتعدى 52.2 مليون جنيه تمويل الهيئة العامة للتنمية السياحية، بطول 6.5 كيلو متر، وتتضمن توسعة الطريق ليصبح اتجاهين كل اتجاه يضم حارتين.وأشار إلى أن مراحل التطوير الأولى والثانية تضمنت أعمال رصف وإنارة وتجميل الطريق وإنشاء مقاعد للزائرين وممشى للدراجات، وأكشاك لبيع الزهور والصحف، ومستلزمات زائري المدينة، وموقف للأجرة وباركينج ودورات مياه عمومية حضارية.

وأكد أنه جرى الانتهاء من إنارة طريق نبق بنحو 750 عامودًا، وتضمنت المرحلتين الأولى والثانية تركيب 200 عامود إنارة، بينما تضمنت المرحلة الثالثة إقامة محول و550 عامود إنارة وعدد 5 ولاعات، إضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لنحو ‏1800‏ أسرة و‏36‏ فندقًا، ومنطقة حي النور بالكامل، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 10 ملايين جنيه.ومن جانبه قال المهندس ممدوح المحمدي، مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، إنه جرى علاج شروخ الأسفلت في بعض شوارع مدينة شرم الشيخ باستخدام أحدث الطرق التقنية الحديثة، وذلك ضمن أعمال التطوير المستمرة لشوارع المدينة الرئيسية والفرعية لكونها أهم مدن المحافظة السياحية.وأكد مدير عام هيئة الطرق، أنه جرى الانتهاء من تطوير عدد من الطرق الداخلية بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية السابقة، وجارٍ تطوير طرق داخلية بطول 4.8 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية.