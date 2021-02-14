شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تطبيق طرق تقييم الطلاب بامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول، سوف تطبق ب امتحان الترم الأول المقرر له نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم الأول إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، أما الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم، وإنما يتم التقييم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية، ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى ابنه.

وقالت مصادر مسئولة، أن طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة من خلال الامتحان التحريرى، بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير الجارى.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، فقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائياً، مُشدداً على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.