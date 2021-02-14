شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العمل فى 3 مشروعات خدمية بوسط سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنه يجرى العمل فى 3 مشروعات خدمية مهمة لخدمة الأهالى من سكان مناطق مدينة نخل وقراها بوسط سيناء.

وأوضح رئيس مدينة نخل فى تصريحات خاصة، أن هذه المشروعات هى بداية العمل بخط ربط الكهرباء بطول 10 كيلو تنفيذ جهاز التعمير لحل مشكلة الكهرباء بنخل من خلال ربط المدينة من اتجاه النقب، ومشروع حفر بئر أعماق بقرية البروك بمدينة نخل تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية والجوفيه بالعريش وتنفيذ احدى الشركات المختصة.

وقال رئيس مركز ومدينة نخل، إنه يجرى بناء 25 منزل ومسجد ومشغل وورشة ومحطة تحلية بتجمع السياحة بمدينة نخل وذلك ضمن خطة بدعم بيت الزكاة للازهر الشريف للقرى الأكثر احتياجا.

وقال إنه فى سياق الخدمات اليومية تتواصل أعمال النظافة داخل المدينة لرفع كافة التراكمات والمخلفات بالمدينة ، كما يجرى تنفيذ مشروعات زراعية منوعة بقرية البروك.

كما أكد أن غرفة عمليات المجلس على مدار الساعة تتابع اى جديد تحسبا لأى سيول محتملة، بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص والرى ومشايخ القبائل كلا فى موقعه لسرعة رصد اى سيول تصل لمناطق وسط سيناء واتخاذ اللازم .

وأضاف أن كافة الاحتياطات تم اتخاذها من خدمات إنقاذ وطوارئ جاهزة فضلا عن تجهيز المعدات لأى تطور، مشيرا إلى أن كافة هذه الاستعدادات يتم متابعتها أولا بأول طوال فصل الشتاء ولسرعة التقليل ومنع أي خسائر قد تسببها السيول أعمال إنارة مدخل المدينة الغربي.

وقال رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم الانتهاء من انارة مدخل نخل من جهة النفق ضمن الخطة الاستثمارية 2021/2020، وتأتى استكمالا لجهود انطلقت لتجميل كل المداخل وانارتها ، كما أنه مقررا أن تنطلق أعمال توصيل الجهد المتوسط لتجمع ام غريقده .

وسبق وأعلن رئيس المدينة تخصيص مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري، بينها 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء و15 مليون للطرق و3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة و75 ألف جنيه لدعم الوحدات المحلية.