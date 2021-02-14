شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة البابا تواضروس للأساقفة لإبداء رأيهم فى الرسامات الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطابا للأنبا دانيال، أسقف المعادى والسكرتير العام للمجمع المقدس، وأعضاء لجنة السكرتارية بالمجمع، لاستطلاع رأيهم فى رسامة 7 أساقفة جدد وتجليس اثنين ليكون مجموعهم 9، وقد منحهم مهلة ثلاثة أيام بدءا من أمس الجمعة حتى اليوم الأحد لإبداء أى ملاحظات تجاه الرسامات الجديدة.

وقال البابا فى خطابه الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه: "نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بنعمة المسيح القيام بسيامات جديدة ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة التالية على الأحبار الأجلاء لإبداء أى ملاحظات وذلك خلال الفترة من الجمعة 12 فبراير إلى الأحد 14 فبراير، بتوقيت القاهرة وتمهيدا للسيامة المباركة".

وتابع البابا فى خطابه: "أولا تجليس أساقفة: تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ثانيا أساقفة إيبارشيات: رسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوى أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوى والقمص ثاؤفيلس المحرقى أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السريانى أسقفا على إبراشية شرق النيل، ثالثا أساقفة عموميون: رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوى أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلى أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقى للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية".