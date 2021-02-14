شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تبدأ فى تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت جامعة عين شمس لقاح فيروس كورونا للراغبين من الأطقم الطبية مجانا، حيث بدأت بتطعيم الأطباء ومساعديهم والتمريض وأطقم الرعاية الصحية الراغبين في تلقي الجرعة فى مستشفيات العزل، وجاري تطعيم الراغبين من الأطقم الطبية فى كافة مستشفيات جامعة عين شمس.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده، نائب المدير التنفيذي ومدير مكافحة العدوى للمستشفيات.