شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم أئمة وواعظات قافلة الوزارة الدعوية بالسودان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قافلة الأوقاف الدعوية التى سافرت السودان، وذلك للجهد الفائق والصورة المشرفة التي ظهر عليها أعضاء القافلة طوال فترة عملهم بالسودان الشقيق على مدار 12 يومًا ، حيث وصلت القافلة إلى القاهرة مساء الخميس الماضى، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وتضم القافلة كل من، "الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".

كما سيتم عقد اجتماع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الواحدة ظهرًا، بمقر الأكاديمية استعدادًا لمؤتمر حوار الأديان والثقافات الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13 – 14) مارس.

وأشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بمشاركة عدداً من واعظات وزارة الأوقاف ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، والتى ضمت وفد مشترك من الأئمة، والدعاة والداعيات من البلدين، جابوا عدة ولايات سودانيه، وأقاموا عددا من الفاعليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع الرجال والسيدات فى تلك الولايات.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر الى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف على إتاحة الفرصة للداعيات المصريات للمشاركة فى القافلة الدعوية، معربه عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة المتميزة والأولى من نوعها لخمسة من واعظات وزارة الأوقاف المصرية ضمن القافلة الدعوية والتى جابت عدداً من الولايات السودانية، مشيدة بدور واعظات الأوقاف المصرية ومشاركتهن الفاعلة فى نشر الفكر الوسطى المستنير بين السيدات.