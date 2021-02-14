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اليوم.. إجراء جولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري اللجنة القضائية المشرفة على انتحابات المحامين بالبحر الأحمر، الأحد، جولة الإعادة للانتخابات، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانتخابات الأحد الماضي.

كان محامو البحر الأحمر قد امتنعوا بشكل جماعي عن المشاركة في عملية التصويت في انتخابات النقابة الفرعية المنعقدة بمقر محكمة البحر الأحمر، لخلو ورقة التصويت من أحد المرشحين على مقعد الشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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