شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلا يكرم أطباء المستشفى المركزي بعد نجاحهم في إجراء عملية جراحية نادرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بأطباء مستشفى بيلا المركزي ونجاحهم في إجراء عملية جراحية نادرة لمريضة واستئصال رحم وكيس على المبيض واستخراج جنين ميت لسيدة بما يسمي بالحمل الخارجي.

وبلغ وزن الرحم والكيس أكثر من 16 كيلو جرام بينما بلغ وزن الجنين الميت 3 كيلو، واستغرفت تلك العملية أكثر من 4 ساعات.

وأضاف أن بعض المستشفيات الخاصة المتخصصة رفضت المخاطرة بإجراء تلك العملية الجراحية الخطيرة، موضحا أنه قرر تكريم الأطباء الذين شاركوا في تلك العملية الجراحية الخطيرة، والتى تعتبر من أصعب وأحرج العمليات.