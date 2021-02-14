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اليوم.. إجراء الاختبارات لـ155 متقدما لـ4 وظائف بوحدة «gis» بالبحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجراء الاختبارات لـ155 متقدما لـ4 وظائف بوحدة «gis» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري محافظة البحر الأحمر، اليوم وغدا، الاختبارات لعدد من المتقدمين لاختيار 4 من المهندسين والمتخصصين في مجال «GIS» للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بهم بنظام التعاقد.

وتقدم لشغل الوظائف 155 مهندسا ومتخصصا سيتم اختيار 4 منهم لمن يجتاز الاختبارات التي تبدأ في الساعة 10 صباحاً.

وتنشر «المصري اليوم» أسماء المتقدمين للاختبار لهذه الوظائف.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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