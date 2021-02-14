شكرا لقرائتكم خبر عن حديث الصدفة بين سيدتين في القطار يعيد شابا إلى أسرته بالجيزة بعد غياب 15 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ربته لمدة 15 عاما بعدما عثرت عليه في الشارع وحيدا دون رفيق في بني سويف، إلى أن قادتها الصدفة إلى أسرته الحقيقة في الجيزة.

وقالت الحاجة كريمة محمد، من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى: «قمت بتربية أيمن لمدة 15 عاما في منزلى بالميمون، قبل أن يكتشف أسرته الحقيقة في العياط التابعة لمحافظة الجيزة».

وأضافت كريمة: «وجدنا أيمن في الشارع وكان طفلا وقمنا بعمل بحث عن أسرته وذهبنا إلى إحدى القنوات الفضائية من 15 عاما ونشرت صورته إلا أن لم يسأل عنه أحد نهائيا، فقررنا تربيته واخترنا له اسم أيمن ليدخل المدرسة، وكان شقيا جدا إلا أننا تحملناه حتى ترك مدرسته وهو في الصف السادس الابتدائى وتعلم مهنة الألمويتال».

وتابعت: «الصدفة وحدها قادتنا إلى أسرة أيمن الحقيقة، عندما كانت إحدى قريباتى في القطار وحكت قصة أيمن لإحدى السيدات في القطار، وردت عليها السيدة بأن هناك أسرة تبحث عن ابنها منذ أكثر من 15 سنة، وفعلا وجدنا هاتفا من أسرة أيمن لنا وجاؤوا إلى منزلنا وذهبوا لعمل تحليل (dna) وأثبت التحليل أنه ابنهم».

وقالت: «أنا مش عارفة أفرح ولا أحزن على فراق أيمن ابنى، أنا ربيته، وحزينة على أنه سيتركني وفرحانة عشان وجد أسرته اللى ضاع منها من أكثر من 15 عاما».

كانت قرية اللشت التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، قد شهدت واقعة فريدة من نوعها بعودة أيمن واسمه الحقيقي «عبده جمعه عبده مرعي» إلى أسرته بعد غياب أكثر من 15 عاما، وسط استقبال حافل من جميع أبناء قريته لعودة «الابن التائه».

وقالت أسرة الشاب التائه: «عندما اختفى الطفل من والده وهو طفل صغير لم يتجاوز الثالثة من عمره، بحثنا عنه في كل البلاد، ولم نيأس يوما في أن نعثر عليه، وبعد اختفاء الطفل وجده أحد المواطنين في محافظة بني سويف، ومنحه اسما مستعارا، وعمل على تربيته وتعليمه، حتى كبر».