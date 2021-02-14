شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا جنيه تكلفة تأهيل شركة النصر لتصنيع أول سيارة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن تأهيل وتطوير شركة النصر للسيارات لتصنيع 25 ألف سيارة سنويا، يحتاج لنحو 2 مليار جنيه، جارى تدبيرها بواقع 30% من الشركة القابضة نفسها كتمويل ذاتى واقتراض 70% من البنوك المصرية.

أضاف الدكتور وائل يوسف لـ"الخليج 365"، أنه تمت مخاطبة 3 بنوك هي البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر والبنك التجارى الدولى CIB؛ لاقتراض 1.4 مليار جنيه، تمثل نحو 70% من تكاليف تطوير وتأهيل وتحديث شركة النصر للسيارات التابعة للقابضة المعدنية، في حين ستمول الشركة القابضة المبلغ المتبقى البالغ 600 مليون جنيه، وذلك لتطوير شركة النصر للسيارات، بهدف تهيئتها لتصنيع أول سيارة كهربائية E70.

وأشار العضو المنتدب للقابضة المعدنية ، أن شركة النصر للسيارات حاليا تقوم بأعمال تطوير وتأهيل عنبر 4 وعنبر 5 وتطوير البنية الأساسية؛ لتكون جاهزة لتصنيع السيارة، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، لافتا ان المستهدف هو انتاج 25 الف سيارة سنويا في المرحلة الأولى تزيد ل 50 الف سيارة سنويا للسوق المحلى وللتصدير .

وأوضح ان السيارة ستكون بمكون محلى لا يقل عن 50% سعيا لتوطين الصناعة الهامة في مصر؛ لتكون ركيزة لها في مصر وإفريقيا.