شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن اليوم تفاصيل امتحانات الترم الأول وبدء الدراسة بالفصل الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والدراسة بالفصل الدراسى الثانى اليوم الأحد، حيث أوضح الوزارة تفاصيل تقييم الطلاب عن مناهج الفصل الدراسى الأول بعد توقف الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب كورونا والتى كان من المقرر أن تعقد بداية يناير الماضى.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان طرق تقييم الطلاب عن مناهج الفصل الدراسي الأول وكيفية استكمال الدراسة بالترم الثانى، مشددة على أن الامتحانات سوف تعقد فى مواعيدها بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 20 فبراير الجارى.



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول، موضحة أن طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، أما الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم وإنما يتم التقييم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى أبنه.



وقالت مصادر مسئولة، إن طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة من خلال الامتحان التحريرى.



وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا داعى لأى تخوف من عودة الدراسة وبدء تقييم الطلاب من خلال الامتحانات الأيام المقبلة، موضحة أن معدل الإصابات الحالى فى كورونا قريب من المعدلات التى كانت موجودة أثناء تواجد الطلاب فى المدارس خلال انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الأول واستمرارها حتى ديسمبر الماضى.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إلى أن المدارس سوف تلتزم بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على رأسها ارتداء الطلاب للكمامات والمعلمين أيضا إضافة إلى تعقيم الفصول والمدارس وتوفير غرف عزل وأيضا خفض الكثافات الطلابية فى المدارس من خلال توزيع حضور الطلاب على أيام الأسبوع، مشددة على أن القلق لدى بعض أولياء الأمور والخوف من نزول أبنائهم غير مبرر لأن الوزارة حريصة على صحة الطلاب بقدر حرصها على أن يكون هناك تقييم عادل للطلاب بامتحانات الترم الأول.