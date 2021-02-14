شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تعيق حركة المرور بطريق الإسماعيلية-القاهرة ومحور 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى "تليفزيون الخليج 365" بثا مباشرا من على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية الكثيفة على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين على طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونيو، والمسافرين على محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلى الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس، بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، باردا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23، وبورسعيد الصغرى 12 العظمى 21، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 20، والزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21، والسويس الصغرى 11 والعظمى 23، العريش الصغرى 09 والعظمى 21.