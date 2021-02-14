شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بالأقصر يترأس صلوات ترقية كهنة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأٌقصر للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهى لمنح الدرجة القمصية للأب يوسف إقلاديوس، والأب أثناسيوس حنين، والدرجة الكهنوتية للشماس هاني معطي، باسم يوحنا معطي، والدرجة الأناغسطية لأشرف فاروق، وذلك يوم الخميس المقبل بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر، زار مدينة الغردقة وترأس القداس الإلهى بكنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، الاثنين الماضى، بمشاركة القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة، ووكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.

وأثناء الزيارة الرعوية للأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمدينة الغردقة، قام بتقديم التهنئة اللواء سليمان شتا، لتعيينه مدير أمن البحر الأحمر، وكان بصحبة القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، ووكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، وذلك بحضور الحكمدار أحمد عبد العزيز.