شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يمهل عبدالله الشريف 24 ساعة لكشف تفاصيل فيديو غير أخلاقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو غير أخلاقي يخص عبدالله الشريف الهارب في قطر.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يمهل الخائن عبدالله الشريف مهملة حتى الأحد الساعة السابعة مساء، للكشف عن حقيقة هذا الفيديو غير الأخلاقي.

وتابع: «هناك زجاجة ظهرت في الفيديو غير الأخلاقي»، مطالبًاالشريف بأن يكشف عن ما احتوته تلك الزجاجة الموجودة على المنضدة أمامه.

وقال موسى إنه لا يتهم أحدًا وترك المجال للخائن عبدالله الشريف حتى غدٍ الأحد لكشف حقيقة هذا الفيديو.