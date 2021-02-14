ضبط سيارة نقل محملة بـ 164 ألف علبة سجائر مهربة فى أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفوا بمديرية أسوان، من ضبط 164500 علبة سجائر ماركات مختلفة مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، بحوزة شخصين أثناء إستقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما، ومُحملة بالمضبوطات وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات وإنها مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط السلع المهربة جمركياً مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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