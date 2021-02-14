شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم.. شبورة في الصباح وجو متقلب وأمطار غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد والوجه البحري ووسط سيناء، ويكون الطقس متقلب بين الدفئ والبرودة، فيكون نهارًا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وأن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، وتتغير حالة الطقس ليلاً ليكون الجو شديد البرودة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة صباحية كثيفة على طرق الإسكندرية - صورة أرشيفية

وتبدأ حالة الطقس فى التغير اعتبارًا من الاثنين لتسقط الأمطار المتقطعة على بعض مناطق السواحل الغربية ويصاحبها نشاط فى الرياح، وتتكون الشبورة المائية علي الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلي ومن القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة.

ويسود يومي الثلاثاء جو شتوي بسبب وجود منخفض جوي يصاحبه انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال على شمال وجنوب الصعيد ، كما يكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسقوط الأمطار متوسطة متقطعة على السواحل الشمالية، وخفيفة إلى متوسطة متقطعة على الوجه البحري.

ويستمر الجو الشتوي يوم الأربعاء، وتسقط أمطار متوسطة متقطعة علي السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة متقطعة على الوجه البحري، ويوجد نشاط للرياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومدن القناة ، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على شمال وجنوب الصعيد.

وتنحصر الأمطار لتصبح خفيفة يوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالبة ورياح على سيناء، ويوم الجمعة تتحول تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم .. شبورة فى الصباح وجو متقلب وأمطار غدًا