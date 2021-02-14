شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «الجزيرة لا تريد الخير لمصر.. شغالين تسخين رهيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن قناة الجزيرة لا تريد الخير لمصر، مضيفا: «هي عمرها ما بتشوف حاجة كويسة عن مصر.. يعني لازم يجيبوا أعداء البلد طوال الوقت وشغالين تسخين رهيب».

وتساءل موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، عن غرض الإعلام القطري الإرهابي من مصر وماذا يريدون؟، مؤكدا أنهم لا يريدون الخير لمصر ويبحثون عن ما يضايق الشعب المصري.

وأشار موسى إلى أن عناصر الإخوان الهاربة في تركيا لا تستطيع أن تتحدث عن أن الشعب التركي يأكل من القمامة، لكنهم يتحدثون عن مصر فقط فهم موجهين ضد مصر.

وكشف أحمد موسى أن أردوغان الذي أفصح عن أطماعه في الدول العربية بحلول عام 2050، يأكل شعبه من القمامة، موضحا أن مصر تقوم بإنتاج 270 مليون رغيف خبز في اليوم، فيما تنتج قطر 50 ألف رغيف خبز في اليوم.