شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي: نجاة تتميز برقة الإحساس.. وموسيقار الأجيال مدرسة نتعلم منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المطربة مروة ناجى، ان اغنية «عايشة بيك» في البومها الأخير من اكتر الاغانى التي تعبر عنها شخصيا وعن حالة الحب التي تعيشها مع زوجها وهو دائما سند لها.

وأضافت ناجي، خلال لقائها مع برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة، أن رقة الإحساس مع عزوبة الصوت هي من ميزات الفنانة نجاة ولديها أداء وصوت مميز عن كل جيلها.

وتابعت: «الأستاذ محمد عبدالوهاب موسيقار الأجيال مدرسة كبيرة والكل يتعلم منها، ولو كنت قابلته كنت هغنى ليه هان الود وفكرونى وليلة حب» .

وأوضحت: «أم كلثوم تمثل حالة خاصة لي منذ الصغر، وأول مرة في حياتي أعرف انني بغني كويس عندما دخلت الأوبرا وغنيت لأم كلثوم».