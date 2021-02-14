شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم أسوان يعلن عن مسابقة «موهبتي».. تعرف علي التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بأسوان، عن مسابقة «موهبتى» وفقا للشروط العامة لمسابقة المرحلة العمرية: من سن ( 8 – 17) سنة من الطلاب الموهوبين بجميع إلادارات التعليمية وفقا للأحكام العامة لمسابقة موهبتى، وهي الإلتزام التام بكافة الشروط والمعايير والأطر الفنية لكل مجال من مجالات المسابقة والالتزام بمواعيد تسليم الأعمال بقسم الموهوبين والتعلم الذكى بالإدارات وكذلك موعد التسليم بإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية وعدم تقديم عمل من قبل المتسابق قد فاز في أي مسابقة أخرى.

ولا يحق للطالب المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق وكتابة إقرار من ولى الامر بأن العمل المقدم من الطالب هو عمله شخصيُا وفى حال مخالفة أي شرط من الشروط العامة للاشتراك، يستبعد المشترك من المسابقة.

و المسابقات هي في مجال:

أ ـ الفنون التشكيلية:

موضوع المسابقة: البيئة الأسوانية

مجالات المسابقة: رسم – تصوير فوتوغرافى- أشغال فنية يدوية

الشروط العامة مجال الرسم القصصى :

الفئة العمرية: من 8 – 14سنة

شروط الرسم: اما باستخدام الابيض والاسود / الألوان

- يقوم المتسابق بإعداد كتيب صغير يتم من خلاله سرد قصة من خلال الرسم، مع كتابة ملخص للقصة في النهاية.

ب- مجال الرسم بالتنقيط :

الفئه العمرية: من 12- 17 سنة

المسابقة بعنوان ( شخصية أسوانية في قلوب أبنائها)

المسابقة عبارة عن رسم شخصية أسوانية أو نوبية متميزة عند المتسابق وذلك من خلال الرسم بالتنقيط.

شروط الرسم: اما باستخدام الابيض والاسود/ الألوان.

يقوم المتسابق بتقديم لوحد واحده أبعادها 45سم× 35سم.

جـ- مجال التصوير الفوتوغرافى :

الفئه العمرية: من 12- 17 سنة

المسابقة بعنوان ( أسوان في عيون أبنائها ) وهي عبارة عن صور فوتوغرافية يبرز فيها الطالب من خلالها مَعلَم أو مكان أو أثر بأسوان يعبر عن جمال وسحر مدينة اسوان، فيكون بمثابة دعوة للجميع لزياره أسوان والاستمتاع بجوها الساحر .

شروط المسابقة: يسمح للطالب بالاشتراك بعدد 3 أو 4 صور .

يسمح باستخدام كاميرا موبايل الطالب نفسه أو أي نوع كاميرا ويشترط أن تكون الصورة بجودة عالية.

تسلم الاعمال مطبوعة بمقاس 24سم×18سم ومحفوظة في ظرف مغلق مدون عليه (اسم الطالب- الإدارة التعليمية التابع لها- اسم المدرسة – المرحلة- رقم التليفون المحمول).

د- مجال الأشغال الفنية (اليدوية)

الفئة العمرية: من 8- 17 سنة

المسابقة بعنوان ( النوبة الساحرة)

يقوم كل متسابق بتنفيذ عمل فنى بالأشغال اليدوية يبرز من خلاله العمل النوبى، على أن تكون من الخامات المتاحة لديه في البيئة المحيطة .

شروط المسابقة: يفضل الجانب الجمالى في العمل بالإضافة إلى الجانب الوظيفى.

الاهتمام بالاخراج المناسب للعمل الفنى ولن تقبل الأعمال الغير جاهزه للعرض.

لا يشترط مساحات أو أبعاد للعمل.

يتم كتابة بيانات الطالب كاملة (اسم الطالب- الإدارة التعليمية التابع لها- اسم المدرسة- المرحلة- رقم التليفون المحمول)

ثانيًا: مجال الإنشاد الدينى والترانيم الوطنية

أ- مجال الإنشاد الدينى

الفئة العمرية: من 8- 17 سنة

شروط المسابقة :

يقدم الطالب عملين أحداهما للشيخ النقشبندى.

يراعى تصوير الفيديوهات بجودة جيدة وألا تزيد مدة الفيديو عن (دقيقتين). ويتم وضعه على اسطوانة مع كتابه بيانات الطالب كاملة (اسم الطالب- الإدارة التعليمية التابع لها- اسم المدرسة- المرحلة- رقم التليفون المحمول)

ضروره مراعاة جوده الصوت والصورة.

و غير مسموح باصطحاب أي آلة موسيقية.

ب- مجال الترانيم الوطنية

الفئه العمرية: من 8- 17 سنة

شروط المسابقة :

يقدم الطالب عملين مختلفين.

يراعى تصوير الفيديوهات بجودة جيدة وألا تزيد مدة الفيديو عن (دقيقتين). ويتم وضعه على اسطوانة مع كتابة بيانات الطالب كاملة (اسم الطالب- الإدارة التعليمية التابع لها- اسم المدرسة- المرحلة- رقم التليفون المحمول)

ضروره مراعاه جوده الصوت والصورة.

وغير مسموح باصطحاب أي آله موسيقية.

ثالثًا: المجال الأدبى :

القصة نوع من الأدب له جمال وفيه متعة وشغف والقصة أدب مقروء أو مسموع.

المسابقة الأدبية بعنوان (أبلة فضيلة):

الفئه العمرية: من 8- 15 سنة

شروط المسابقة: أن يقوم الطالب بسرد قصة بطريقة أبلة فضيلة.

أن يكون التسجيل بصوت الطالب، ويتم رفع الفيديو على اسطوانة مع كتابه بيانات الطالب كاملة (اسم الطالب- الإدارة التعليمية التابع لها- اسم المدرسة- المرحلة- رقم التليفون المحمول) مع ضروره مراعاة جودة الصوت

و اخر موعد لتقديم الأعمال وتسليمها لقسم الموهوبين بالإدارات يوم الأحد لموافق 21 فبراير، وإلى إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية يوم الخميس الموافق 25 فبراير.