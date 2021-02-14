شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية للترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الأحد المدة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستيفاء بيانات المعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 2019/2020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، بعد أن اتاحة الوزارة موقعا إلكترونيا لتسجيل البيانات نهاية يناير الماضى.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2019/2020.



ونص القرار في مادته الأولى على: "اعتبارًا من 1/1/2020 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات- الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين– شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 301784 معلم".



وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن من بين هؤلاء المعلمين عدد 61874 معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول، وعدد 7113 معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول "أ"، وعدد 151078 معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم خبير، وعدد 81719 معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة كبير معلمين.



وأضاف أنه قد تم مخاطبة المحافظين لترقية هؤلاء المعلمين اعتبارًا من 1/1/2020 وذلك للحفاظ على الخط الأفقي الوظيفي للدفعة الواحدة وتسجيل ذلك في صحف أحوالهم الإلكترونية، موضحًا أنه بناء على المقترح المقدم من الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، فقد تم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة بتسجيل التاريخ الاعتباري للترقية في صحف أحوال المعلمين المرقين عام 2017/2018، ليكون اعتبارًا من 1/1/2018، وكذلك في صحف أحوال المعلمين المرقين عام 2018/2019، ليكون اعتبارًا من 1/1/2019 وذلك في إطار الحرص على حل مشكلات المعلمين في هذا الشأن.